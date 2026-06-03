Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

Trending Photos
Khan Sir Coaching: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରରେ ଏପରି କୌଣସି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଖାନ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇବା ପରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାନ ସାର୍ ଆଜି କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ "ଖାନ ସାର୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ!" ନାରା ଦେଇଥିଲେ।
फायरिंग के दावे से पीछे हटे खान सर, आज नहीं होगी पढ़ाई, कोचिंग पहुंचे छात्र लगाए ‘ खान सर जिंदाबाद’ के नारे pic.twitter.com/7eIe4TLAIs
— Rajesh kumar ojha (@GoodMorningNe14) June 3, 2026
Also Read: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ
Also Read: Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ