Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236409
Zee OdishaOdisha National-InternationalKhan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ପୋଲି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:48 AM IST

Trending Photos

Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ

Khan Sir Coaching: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରରେ ଏପରି କୌଣସି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଖାନ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇବା ପରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାନ ସାର୍ ଆଜି କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ "ଖାନ ସାର୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ!" ନାରା ଦେଇଥିଲେ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ

Also Read: Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Khan Sir Coaching
Khan Sir Coaching: ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଫାୟାରିଂ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଲେ
puri news
Puri News:ଆରସିବି IPL ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ବିରାଟ୍ ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମ
Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...