Add Zee Business As A Preferred Source
App

Khan Sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍" କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୈସଲ୍ ଖାନ ଓରଫ୍ ଖାନ ସାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମୌର ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଫୈସଲ୍ ଖାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 09, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:30 AM IST
Khan Sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khan Sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ
khan sir1 min ago
2
Odisha news18 min ago
3
Loan Settlement33 min ago
4
petrol diesel price today51 min ago
5
top 10 news today1 hr ago