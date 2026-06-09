Khan Sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ

Khan Sir: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: "ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍" କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୈସଲ୍ ଖାନ ଓରଫ୍ ଖାନ ସାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମୌର ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଫୈସଲ୍ ଖାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ନୋ-କରୋସିଭ୍ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଟନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଖାନ ସାର୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଫୈଜଲ ଖାନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆରରେ ନାମ ଆସିବା ପରେ ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ "ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ" ଭାବରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପାଟନା ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି ଯେ ଖାନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨ ରାତିରେ ୧୫-୨୦ ଜଣଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ପୋଷ୍ଟର ଚିରି ଦେବା ଏବଂ ଏହାର ପରିସରରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଦୁଇ ଜଣ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଖାନ ସରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଗାର୍ଡମାନେ ପବନରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ .୩୧୫-ବୋର ରାଇଫଲରୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଖାନ ସାର୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ, ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଫଆଇଆରରେ ଖାନ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେଇଛି। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ପରେ, ଖାନ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।