Khan Sir Controversy: ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଖାନ ସାର !

Khan Sir Controversy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାର ମୁସଲ୍ଲାହପୁରରେ ଥିବା କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ "ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍" ବାହାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୋଲିସ ଚାପ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଭୟରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଫୈଜଲ୍ ଖାନ ଓରଫ "ଖାନ୍ ସାର୍" ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖାନ ସାର୍ ଆଇନର ପଞ୍ଝାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢିବା ଅଡ଼ୁଆ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାନଙ୍କ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ (ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଏବଂ ତାଲେବର ସିଂହ) ଫାଙ୍କା ରାଇଫଲ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଗିରଫ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖାନ ସାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭିଡ଼ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାନ ସାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ତୁମେ ଗୁଳି କର, ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି।"
ହତ୍ୟା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ପରେ ପାଟନାର କଦମକୁଆଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା 109 (ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ) ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଗମ୍ଭୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଖାନ ସାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢାଉ କରୁଛି ଏବଂ ଖାନ ସାର୍ ସେବେଠାରୁ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ।
କୋଚିଂ ବିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ’ଣ ଘଟିଛି?
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ବିହାର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀର ସମର୍ଥକମାନେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି।
ଖାନ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇନଗତ ଚାପ କଡ଼ା ହେବା ଫଳରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋର୍ଟ ପରିସର ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।