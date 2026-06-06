Add Zee Business As A Preferred Source
App

Khan Sir Controversy: ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଖାନ ସାର !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାର ମୁସଲ୍ଲାହପୁରରେ ଥିବା କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ "ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍" ବାହାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୋଲିସ ଚାପ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଭୟରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଫୈଜଲ୍ ଖାନ ଓରଫ "ଖାନ୍ ସାର୍" ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 06, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:48 PM IST
Khan Sir Controversy: ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଖାନ ସାର !

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
POKରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲା ଭାରତ
pok1 hr ago
2
road accident1 hr ago
3
CJP protest1 hr ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
odisha news ITDA Assistant Engineer under vigilance scanner know details here2 hrs ago