ଆମେରିକା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ..

Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଆମେରିକା ସହିତ ଇସଲାମାବାଦର ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶକୁ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ "ଶୋଷଣ" କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ "ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ଖଣ୍ଡ ପରି" ପୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 11, 2026, 01:16 PM IST

Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଆମେରିକା ସହିତ ଇସଲାମାବାଦର ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶକୁ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ "ଶୋଷଣ" କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ "ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ଖଣ୍ଡ ପରି" ପୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପରିଷଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆସିଫ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆତଙ୍କବାଦର ଇତିହାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏହାକୁ "ପୂର୍ବ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦୋଷ" ବୋଲି କୁହନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଆଫଗାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସଲାମାବାଦର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଏକ "ଭୁଲ୍" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଅତୀତର ଭୁଲ୍ ର ପରିଣାମ।

ଆସଫ ୧୯୯୯ ପରେ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ନବୀକରଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ବିଶେଷକରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ଖୱାଜା ଆସିଫ ସଂସଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମେରିକାକୁ ଭଡାରେ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ "ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ପରି" ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏପରି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏବେ ସଂସଦରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୯୯ ପରେ, ବିଶେଷକରି ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ସହିତ ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, "ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର ଖଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।"

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୧ ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ୱାଶିଂଟନରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଶେଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହିଂସା, ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା।

ଆସିଫ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏହି କାହାଣୀକୁ ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ଗଭୀର କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ସେ ସଂସଦକୁ କହିଥିଲେ ଯେ "ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ (ଜିଆ-ଉଲ-ହକ୍ ଏବଂ ପରଭେଜ୍ ମୁଶାରଫ୍) ଇସଲାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହାଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ଅତୀତରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲର ପରିଣାମ।"

ଆସିଫ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିଛୁ ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।" ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ "ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ଆସିଫ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

