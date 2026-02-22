Terrorists Killed: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା, ୨ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ

ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, କିସ୍ତୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମିଳିତ ଅପରେସନ ତ୍ରାଶି-I ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
Trending Photos
Terrorists Killed: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ସହ ଜଡିତ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ AK-47 ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ୧୫ ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ।
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (IB) ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, କିସ୍ତୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ମିଳିତ ଅପରେସନ ତ୍ରାଶି-I ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ-ଭିତ୍ତିକ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଜି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେନା କହିଛି ଯେ, ଚାତରୁ ବେଲ୍ଟର ପାସରକୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ତ୍ରାଶି-I' ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି AK-47 ରାଇଫଲ ସମେତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ସେନାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ପସ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, "ପୂର୍ବ ସଫଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, CIF (କାଉଣ୍ଟର-ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫୋର୍ସ) ଡେଲ୍ଟାର ସୈନ୍ୟମାନେ, ପୋଲିସ ଏବଂ CRPF ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିପାତ କରିଥିଲେ।" ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ ନାହିଁ।" ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିହତ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM)ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।
Also Read- Tarot Card Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି ମେଷଠୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ
Also Read- PM Modi Mann Ki Baat: 'ମନ କି ବାତ'ରେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶୁଣା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ