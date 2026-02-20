Advertisement
Nationwide SIR: ୨୩ ଟି ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ୍ ?

Nationwide SIR: ୨୩ ଟି ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ୍ ?

Nationwide SIR: ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଘର ଘର ଯାଇ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ବୈଧ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ତାଲିକାରୁ ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡନ୍ତି। ନାମ କିମ୍ବା ଠିକଣାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ । 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:23 PM IST

Nationwide SIR: ୨୩ ଟି ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ୍ ?

Nationwide SIR: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୩ ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ SIR ପରିଚାଳନା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO)ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। SIR ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କେଉଁ ୨୩ ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ SIR ପରିଚାଳନା କରିବେ?
SIR ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳି, ଡାମନ ଏବଂ ଡିଉ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଲଦାଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ସିକିମ, ତ୍ରିପୁରା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, SIR ବିହାରରେ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ପୁଦୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ SIR ଚାଲିଛି।

SIR କରିବା ପଛରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୧୯୫୧ ରୁ ୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଠ ଥର SIR କରିଥିଲେ। ଏବେ, ୨୧ ବର୍ଷ ପରେ, SIR କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରିବା। SIRର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ଭୋଟର ଯୋଡିବା, ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା, ଅବୈଧ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା। ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କ'ଣ?
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ, ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଘର ଘର ଯାଇ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ବୈଧ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ତାଲିକାରୁ ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡନ୍ତି। ନାମ କିମ୍ବା ଠିକଣାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତା'ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ SIR କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ?
SIR ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO) ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଯିଏ ଜଣେ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ (SDM) ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଏକ ହଜାର ଭୋଟର ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲରେ ସହାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ।

ଯଦି ଜଣେ ERO ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ୍ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର CEO ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ, ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ SIR ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତାରିଖ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ରକାଶନ, ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

