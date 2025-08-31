EPFO 3.0: ୮କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ଇପିଏଫଓ 3.0 ଦେବ ଏହି ୫ଟି ସୁବିଧା, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ
EPFO 3.0: ୮କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ଇପିଏଫଓ 3.0 ଦେବ ଏହି ୫ଟି ସୁବିଧା, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

EPFO 3.0: ଏହି ମେଗା-ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ - ଇନଫୋସିସ୍, ୱିପ୍ରୋ ଏବଂ ଟିସିଏସ୍ - ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ EPFO ​​3.0 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:30 AM IST

EPFO 3.0: ୮କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ଇପିଏଫଓ 3.0 ଦେବ ଏହି ୫ଟି ସୁବିଧା, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

EPFO 3.0: ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ା ଝାପଡ଼ା କରିବା, ଲମ୍ବା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା... ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପିଏଫ୍ ବିଷୟରେ ସମାନ ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦେଶର ୮କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେବ। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'EPFO 3.0' ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଏଫ୍ ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ, ସୁପର-ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅବତାର। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଏଫ୍ ସହିତ ଜଡିତ କାମ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ମେଗା-ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ - ଇନଫୋସିସ୍, ୱିପ୍ରୋ ଏବଂ ଟିସିଏସ୍ - ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ EPFO ​​3.0 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ୫ଟି ବଡ଼ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।

1. ଏବେ ATM ରୁ ମଧ୍ୟ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଯିବ!
ଏହା ଏହି ନୂତନ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଦାବି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ EPFO ​​3.0 ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଏହା କିପରି କାମ କରିବ?
ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (UAN) ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ATM କୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଲାଭ ଅଛି?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ (ଯେପରିକି ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ) ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଆଗରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଯିବ।

2. UPI ସାହାଯ୍ୟରେ 'ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ'!
ଆଜିକାଲି ଆମେ ପନିପରିବା କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। EPFO ​​ଏବେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। EPFO ​​3.0 ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ UPI-ଆଧାରିତ ଉଠାଣର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

ଯଦିଓ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ UPI ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅନୁରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭ?
ଏହା ଲମ୍ବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଦାବିର ସ୍ଥିତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ଝଗଡା ଶେଷ କରିବ। PF ଉଠାଇବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ।

3. ଆଉ 'ବାବୁ' ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପରିଦର୍ଶନ ନାହିଁ! ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରିବ
ନାମରେ ଭୁଲ ଅଛି କି? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଏହି ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ EPFO ​​ଅଫିସକୁ ଯିବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।

ଏହା କିପରି କାମ କରିବ?
EPFO 3.0 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଆପଣ OTP ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରେ ଯେକୌଣସି ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିର ସ୍ଥିତିକୁ ଲାଇଭ୍ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଲାଭ?
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏବେ କୌଣସି 'ବାବୁ' ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଧରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା କରାଯିବ।

୪. କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ
ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର (ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି)ଙ୍କୁ PF ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। EPFO ​​3.0 ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ?
ଏବେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରାଯିବ। ଯଦି ନାମାଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳକ, ତେବେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।

ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ସହିତ, ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।

5. ଆପଣଙ୍କର PF ପାସବୁକ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛି, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି
ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋବାଇଲ-ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ।

ଆପଣ କ’ଣ ପାଇବେ? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସବୁକିଛି, ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି, ଉଠାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହିସାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ଲାଭ?
ଆପଣ ବସ୍‌ରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ, ରାତି ହେଉ ବା ଦିନ, ଏବେ PF ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ।

ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଶେଷ ହେବ?
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୁନ୍‌ 2025 ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ନୂତନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ନିଷ୍କର୍ସ
EPFO 3.0 କେବଳ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର କୋଟି କୋଟି କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବ, ସୁଗମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ତାଳ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ PF ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

