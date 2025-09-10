Nepal Gen-z Protest: କାଠମାଣ୍ଡୁ ଉପରେ ସେନାର କବଜା, ଜେଲରୁ ଫେରାର ହେଲେ କଏଦୀ

Trending Photos
Nepal Gen-z Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟାନ କରି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇଥିଲା। ନେତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସରକାରୀ କୋଠା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେନା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବେ। ସେହିପରି, ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
ଯଦି ହିଂସା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସେନା ସମେତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଏପରି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଏଦୀ ଜେଲରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ମହୋତ୍ତାରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଜେଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜେଲରୁ ପ୍ରାୟ ୫୭୬ ଜଣ କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କଏଦୀମାନେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା କହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି। ସେନା କହିଛି ଯେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ, ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।