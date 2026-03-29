CICADA Variant: କଣ ପୁଣିଥରେ ଫେରୁଛି କି କୋରୋନା, ଏହିସବୁ ୨୩ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି 'ସିକାଡା ଭାରିଏଣ୍ଟ'

CICADA Variant: ଏହା କ'ଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ?
CICADA Variant: COVID-19ର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାର BA 3.2 ଉପଭାରିଆଣ୍ଟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ "ସିକାଡା" ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନାମ ଏକ କୀଟରୁ ଆସିଛି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଭୂମିରେ ଉଭା ହୁଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି।
ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ୨୦୨୪ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ଅତି କମରେ ୨୩ଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି।
ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଆମେରିକା ରାଜ୍ୟରେ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଲ୍ୟାବ ନମୁନା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ?
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। "ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍" ରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳିଛି, ଏବଂ ମୂଳ ଉହାନ୍ ଭାଇରସ୍ ତୁଳନାରେ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଟୀକାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏଡାଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତଥାପି, ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି।
ପୁରୁଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, 'ସିକାଡା' ଭାରିଆଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଣା ଓମିକ୍ରୋନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ:
ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ
ଥକ୍କା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା
ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ହରାଇବା
ଡାଇରିଆ ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା କ'ଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗବେଷଣା ସୂଚାଇଛି ଯେ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରୁଣା ଓମିକ୍ରୋନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘାତକ ବୋଲି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସତର୍କ ରହିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ?
'ସିକାଡା' ଭାରିଆଣ୍ଟର ଖବର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସତର୍କତା, ସମୟୋଚିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ। ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଛୋଟ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ।
(Disclaimer: ଆମର ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୋରି କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
