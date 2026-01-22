Dhar Bhojshala Dispute: କଣ ଏହି ଧାର ବିବାଦ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଦା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ବିବାଦ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାରର ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, କୋର୍ଟ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଥ ଖୋଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ

Dhar Bhojshala Dispute: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାରର ଐତିହାସିକ ଭୋଜଶାଳାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, କୋର୍ଟ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଥ ଖୋଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିପୁଲ ଏମ୍. ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ। ପୂଜା ଏବଂ ନମାଜ ଏକକାଳୀନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମାନ ଦିନରେ ପରିସର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏକ ସଙ୍ଗେ ହେବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଓ ନମାଜ ପାଠ 
ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୧ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କମଲ ମୌଲା ମସଜିଦ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ନମାଜ ପାଠ କରିଆସୁଛି। 2003 ମସିହାରେ, ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ କରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼େ, ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।

କଣ ଏହି ଭୋଜଶାଳା ବିବାଦ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୋଜଶାଳା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀ। ଏହାର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କମଲ ମୌଲା ମସଜିଦ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅନୁସାରେ, ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼େ, ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।

