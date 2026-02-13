Ayushman Bharat Yojana ରେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗର ହୋଇପାରିବନି ଚିକିତ୍ସା...ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Advertisement
Ayushman Bharat Yojana: ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର କରେ, ଯାହା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଏଥିରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 13, 2026, 05:35 PM IST

Ayushman Bharat Yojana: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା (Ayushman Bharat Yojana) ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯାହା ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ୫ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର କରେ, ଯାହା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଏଥିରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ:

ଏହି ରୋଗ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କଭର କରାଯାଏ ନାହିଁ:
OPD ଖର୍ଚ୍ଚ: ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବୈଧ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗସ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

କସମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେପରିକି ନାକ କାମ ଏବଂ କେଶ ପ୍ରତିରୋପଣ, ଏପରି ସର୍ଜରୀ ଏହି କାର୍ଡରେ କଭର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଭର କରାଯାଏ।

ପ୍ରଜନନ ଚିକିତ୍ସା: ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା, IVF, କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କଭର କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ନିଶାମୁକ୍ତି: ଏହି କାର୍ଡ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ନିଶା ଛଡ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ ନାହିଁ।

ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ: କିଛି ଜଟିଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଯୋଜନାର ଅନେକ ପ୍ୟାକେଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ରାଜ୍ୟ-ୱାରି ନିୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।

ଚଷମା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର: ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚଷମା କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଭର ହୁଏ ନାହିଁ।

ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଔଷଧ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ (ସାଧାରଣତଃ ପନ୍ଦର ଦିନ) ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ପ୍ରବେଶର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମାଗଣା।

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ କ’ଣ କଭର କରାଯାଏ?
ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା କଭର କରାଯାଇଥାଏ।
ଜଟିଳ ରୋଗ: କର୍କଟ, ହୃଦ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ବୃକକ୍ ରୋଗ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗ କଭର କରାଯାଏ।

ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥା: ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ କଭର କରେ।

୭୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଏବେ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପୃଥକ କଭର ପାଆନ୍ତି।

