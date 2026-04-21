John Ternus: କିଏ ଏହି ଜନ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍, ଯିଏ ଆପଲ କମ୍ପାନୀର ହେବେ ନୂଆ ବସ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:53 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କମ୍ପାନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଟିମ୍ କୁକ୍ ସିଇଓ ପଦ ଛାଡି ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।

ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍ କିଏ?
ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍ ଆପଲ୍‌ରେ ପାଳିତ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯିଏ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆପଲ୍‌ରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏବଂ ସେ ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।

ସିଇଓ ସମୟସୀମା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଲର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ସିଇଓ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ଏହା ପରେ, କୁକ୍ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଆପଲ କମ୍ପାନୀରେ ଟେର୍ଣ୍ଣସଙ୍କ ଯାତ୍ରା
ଟେର୍ଣ୍ଣସ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ହାର୍ଡୱେର୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଲ୍‌ର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯାହା ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସଫଳତା
ଜନ୍ ଟେର୍ଣ୍ଣସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆପଲ୍ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍, ଏୟାରପଡ୍ସ ଏବଂ ଭିଜନ ପ୍ରୋ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ସ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦୂର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ବିକ୍ରୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା।

ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟର୍ଣ୍ଣେସ୍‌ଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀ ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କ ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବସ୍‌ଙ୍କ ପରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା କରିଜମାସ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଏକ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ନେତା କରିଥାଏ।

ଟର୍ଣ୍ଣେସଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଟିମ କୁକ୍
ଟିମ୍ କୁକ୍ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମନ, ଜଣେ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କ ମାନସିକତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି। 

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଆପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜନ୍ ଟର୍ନର ସିଇଓ ହେବା ପରେ, ସିରିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ AI ରେ ଆପଲ୍‌ର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।

Tim cook resign
John Ternus: କିଏ ଏହି ଜନ ଟେର୍ଣ୍ଣସ୍, ଯିଏ ଆପଲ କମ୍ପାନୀର ହେବେ ନୂଆ ବସ୍
Manipur earthquake
Manipur Earthquake: ଥରିଲା ମଣିପୁର; କାମଜୋଙ୍ଗରେ ଭୂମିକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ର
Election News
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷଦିନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବି ପଡିବ ପ୍ରଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ
Iran-USA Ceasefire
ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତୀର ଶେଷ ଦିନ: ଇସଲାମାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଆମେରିକା, ଶାନ୍ତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବନି ଇରାନ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର