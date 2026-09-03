Add Zee Business As A Preferred Source
App

ED Raid: ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ୨୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଠକେଇ, ୧୧ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢାଉ

ED Raid: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) କୋଲକାତାର କୋହିନୂର ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୬୬ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 03, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:27 PM IST
ED Raid: ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ୨୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଠକେଇ, ୧୧ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢାଉ
Image Credit: ଇଡିର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କୋହିନୂର ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ୬୬ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raghav Chadha News: କାହିଁକି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଲା , ଜାଣନ୍ତୁ?
2
3
4
5