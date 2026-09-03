ED Raid: ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ୨୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଠକେଇ, ୧୧ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢାଉ

ED Raid: ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ଗୁରବାର ଦିନ, 'କୋହିନୂର ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍' ସହିତ ଜଡିତ ୨୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ଇଡି । କୋଲକାତାର ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୋଟର - ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ବିଜୟ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଡିଟରଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଇଡିର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କୋହିନୂର ପାୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ୬୬ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଋଣ ଅର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।
ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଶେଷରେ ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (NCLT) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, କେବଳ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଋଣଦାତାମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବାହକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା। ଜଣେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଛି।