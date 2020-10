କିଏ ସେହି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା?

କୋଲକାତା: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ରୀ। ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ପରେ ଦଶହରା। ସବୁଥର ପରି ମଣ୍ଡପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମାଁ ଦୁର୍ଗା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା। ଦେବୀ ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ମୃଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମହିଷାସୁରର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ କୋଲକାତା, ବେହଲାରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିଶା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ବଦଳିଛି କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାନସିକତା। ଏଥର ମଣ୍ଡପରେ ନାହାନ୍ତି ପାରମ୍ପାରୀକ ଦୁର୍ଗା, ମହିଷାସୁର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀଦେବତା। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଆଉ ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ଛୁଆ ସାଜିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, କାର୍ତ୍ତିକ। ହାତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ପେଚା ଓ ହଂସ।

#WATCH WB: Barisha Club in Behala, Kolkata replaces traditional Durga idol with that of a migrant woman with her children.

Artist Rintu Das says, "Idea came when I saw plight of migrant workers. Woman walking with 4 children, without aid, is something I consider worth deifying" pic.twitter.com/hSyyIlwPYT

— ANI (@ANI) October 17, 2020