Zee OdishaOdisha National-InternationalFlight Emergency: କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

Flight Emergency: କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ଗୁରୁବାର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି ବିମାନ। ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୋଲକାତା-ପୁଣେ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିମାନରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପାଇଲଟ୍ ବିମାନଟିକୁ ରାୟପୁର ବିମାନବନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:25 PM IST

Flight Emergency: କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି ବିମାନ। ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୋଲକାତା-ପୁଣେ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିମାନରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପାଇଲଟ୍ ବିମାନଟିକୁ ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ।

କୁହାଯାଉଛି କି କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଅଭିମୁଖେ ବିମାନଟି ଉଡାଣ ଭରିବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମଝି ଆକାଶରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିମାନକୁ ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟଯାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବିମାନର କୃମେମ୍ବର । ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବିମାନଟିକୁ ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 

ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରାୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିମାନଟି ରାୟପୁରରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 

ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ଜଟିଳତା ବିନା କରାଯାଇଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ, ବିମାନଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନେ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

Prabhudatta Moharana

Flight Emergency: କୋଲକାତାରୁ ପୁଣେ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Delhi Rain: ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
Odisha News: ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ
ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ RDC, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ...