Unnao Case: ବଢିଲା କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯିବ ସିବିଆଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ୟତମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ

Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:30 AM IST

Unnao Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ୟତମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ।

 

ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପିଲ ବିଚାରାଧୀନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାମିନଦାର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା, ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନ ଆସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ ନକରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ୧୦ ବର୍ଷର ଜେଲଦଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସେଙ୍ଗାର ଜେଲରେ ରହିବେ।

Prabhudatta Moharana

