Lalu Prasad Yadav News: ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ...

Lalu Prasad Yadav News: ପୂର୍ବତନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ କରିଛି। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ୪୦ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ପରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏକାଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଅପରାଧୀ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ମାମଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବ।
ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ରେଳବାଇରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରି ବଦଳରେ ଜମି ନିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲାଲୁ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ନିକଟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଲାଲୁ ଯାଦବ ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଠକେଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି।
ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ:
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି, ସିବିଆଇ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଡି ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟରେ ମୋଟ ୧୦୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।