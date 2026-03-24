Land for Job Case: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:31 PM IST

Land for Job Case: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ  ଏସବିଆଇର ଏଫଆଇଆର୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ,( CBI) ସିବିଆଇ ମାମଲା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ପାଇନାହିଁ। କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ମାମଲାଟି ରେଳବାଇ ଚାକିରି ବଦଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ (CBI) କରୁଛି।

ବିଚାରପତି ରବିନ୍ଦର ଡୁଡେଜା ପୂର୍ବତନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଯାଦବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ୨୦୨୨,୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୪ ରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାରପତି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ପିଟିସନ୍‌ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି।"

ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ’ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ?

 "ଜମି ପାଇଁ ଚାକିରି" (Land for Job Case) ମାମଲା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ (୨୦୦୪ -୨୦୦୯) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଜେଡି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଜମି ବଦଳରେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଲାଲୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ, ଏଫଆଇଆର, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ କାରଣ ସିବିଆଇ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା (୧୭-ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇ ନଥିଲା। ୧୮ ମଇ ୨୦୨୨ରେ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ ଝିଅ, ଅଜ୍ଞାତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ୭୭ ବର୍ଷୀୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି।

Narmada Behera

Odisha assembly
Odisha Assembly: ଏବେ ସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଘରକୁ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
Odisha assembly
Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ଉ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ,ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୁପ
Narendra Modi
Narendra Modi: ସଂସଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୋଦୀ, 'ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି'