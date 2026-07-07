ୱାୟାନାଡରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୬ ଆହତ

kerala tunnel landslide: ଆଜି ସକାଳେ ୱାୟାନାଡରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା କାରଣରୁ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆହତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କଲ୍ଲାଡି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ୱାୟାନାଡ ଏବଂ କୋଝିକୋଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି।
କଲ୍ଲାଡି ଅଞ୍ଚଳର ମୀନାକ୍ଷୀ ସେତୁ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା 'ଆନକ୍କାମ୍ପୋଇଲ୍-ମେପାଡି' ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯାହା ମଲାପ୍ପୁରମ୍ ଏବଂ ୱାୟାନାଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, କେରଳ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ.ପି. ଅନିଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏକ ୩୦ ଜଣିଆ NDRF ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭୂସ୍ଖଳନର କାରଣ କ'ଣ?
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୬୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଅବିରତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିପାରେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଯାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସସୀନ୍ଦ୍ରନ ୱାୟାନାଡ ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି. ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ସହ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି. ସିଦ୍ଦିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିବା ମାଟି ଏବଂ ପଥରର "ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଡମ୍ପିଂ" ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଡାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।
ମନ୍ଥାବାଦୀ ଏବଂ ଭିଥିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ କଲ୍ଲାଡି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କେରଳର ୱାୟାନାଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଝିକୋଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 'ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମଲାପ୍ପୁରମ, କନ୍ନୁର ଏବଂ କାସରାଗୋଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 'ରେଜ୍ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ୱାୟାନାଡ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ଜୀବନହାନି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୩୦, ୨୦୨୪ରେ ୱାୟାନାଡରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା।