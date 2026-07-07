Add Zee Business As A Preferred Source
App

ୱାୟାନାଡରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୬ ଆହତ

ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 07, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:17 PM IST
ୱାୟାନାଡରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୬ ଆହତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍‌, ଏସ୍‌ପି କହିଲେ...
Rath Yatra 202625 min ago
2
Odia News36 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago