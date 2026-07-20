Add Zee Business As A Preferred Source
App

Landslide in Poonch: ପୁଞ୍ଚ୍‌ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Landslide in Poonch: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Written ByNarmada BeheraReported By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:57 PM IST
Landslide in Poonch: ପୁଞ୍ଚ୍‌ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
JP Nadda: କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା CJP ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ରଖିଲା ତ
JP Nadda56 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
FIFA World Cup 2026 Prize Money1 hr ago
4
hisar news3 hrs ago
5
hisar news3 hrs ago