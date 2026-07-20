Landslide in Poonch: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ୍ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଞ୍ଚ ରନ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୁସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଞ୍ଚରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରୁ ଧିଘରା ଏବଂ ବଡ଼ ପଥର ଏତେ ବେଗରେ ଖସିପଡ଼ିଥାଏ ଯେ କେହି ଉପରକୁ ଯାଇପାରି ନ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଅନୁକୂଳ।ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରବିନ୍ଦର ରୈନା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 'X' ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜୌରୀ-ପୁଞ୍ଚରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି:
ଲୋରେଞ୍ଚି ଘଟଣା ଏକମାତ୍ର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜୌରୀ-ପୁଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାନବାହନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ପରିବାର ବାସହୀନ ହେଉଛନ୍ତି।ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବିପଦ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।