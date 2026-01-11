Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3070644
Zee OdishaOdisha National-InternationalLashkar Terrorist: ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଧମକ

Lashkar Terrorist: ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଧମକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଉପମୁଖ୍ୟ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। କସୁରୀ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, କସୁରୀ ନିବେଦନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

Lashkar Terrorist: ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଧମକ

Lashkar Terrorist: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଉପମୁଖ୍ୟ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। କସୁରୀ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, କସୁରୀ ନିବେଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ କସୁରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି।

"ଭାରତ ମୋତେ ଭୟ କରେ"
କସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ମଞ୍ଚରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କସୁରୀ କହିଥିଲେ, "ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୋତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ଶବଦାହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭୟ କରେ।"

ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
କସୁରୀଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଦାବି କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତଥାପି, କସୁରୀଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି, ଏବଂ କସୁରୀଙ୍କ ବୟାନ ଭାରତର ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି
ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଏବଂ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Education news
ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ୨୦୨୫-୨୦୨୬ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ
US Attack on Siria
US Attack on Siria: ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଘନଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ
Amrit Bharat Express
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲିବ ୪ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
weather updates
Weather Updates: ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୂରା ଭାରତ