Nobel Prize 2025: ହଙ୍ଗେରୀର ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର

Nobel Prize 2025 for Literature: ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ୨୦୨୫ ମସିହା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ହଙ୍ଗେରୀୟ ଲେଖକ ଲାସଜଲୋ କ୍ରାସ୍ନାହୋରକାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

 

Oct 09, 2025



ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଲେଖକ ହାନ୍ କାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଲେଖା ମାନବ ଜୀବନର ଭଙ୍ଗୀକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷିତ ଚତୁର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର।

ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ ଜଣେ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଯିଏ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ୧୮୯୬ରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ୧୯୦୧ ମସିହାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ୧୧ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (ପ୍ରାୟ ₹୧୦.୫ କୋଟି) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଥାଏ। ବିଜେତାଙ୍କୁ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏକ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।

ଲାସ୍ଜଲୋ କ୍ରାସ୍ଜନାହୋର୍କାଇ କିଏ?
ଲେଖକ କ୍ରାସ୍ଜନାହୋର୍କାଇ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ହଙ୍ଗେରୀର ରୋମାନିଆ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସହର ଗ୍ୟୁଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ "ସାଟାଣ୍ଟାଙ୍ଗୋ" ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଙ୍ଗେରୀର ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ 'ହାର୍ଷ୍ଟ ୦୭୭୬୯' ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।

 

