Brazil Presidential Elections: ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍ଭା। ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲ୍ସୋନାରୋଙ୍କୁ ହରାଇ ଲୁଲା ଚତୁର୍ଥ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ସହ ଲୁଲାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପୂରା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲୁଲା।
ସେପଟେ, ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ ବହୁମୁଖୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକତ୍ର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ର ସହଭାଗୀ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ।"
Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial
— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟଦାନରେ ଲୁଲା ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ,କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାରଣୀ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ।
ଲୁଲା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ,ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଜେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ପରେ ୨୦୨୨ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଲୁଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଚଳାଇବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରାଜିଲ ସଂସଦରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ନିମ୍ନ ସଦନରେ ୨୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସିନେଟରେ ୫୦ ଟି ଆସନ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୁଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।