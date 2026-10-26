Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Brazil Election:ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍‌ଭା,ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋଦୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Brazil Election:ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍‌ଭା,ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋଦୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Brazil Presidential Elections: ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍‌ଭା। ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲ୍‌ସୋନାରୋଙ୍କୁ ହରାଇ ଲୁଲା ଚତୁର୍ଥ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ସହ ଲୁଲାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପୂରା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲୁଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 26, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 11:25 AM IST
Brazil Election:ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍‌ଭା,ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋଦୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ',ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମାସ
2
3
4
5