Add Zee Business As A Preferred Source
App

Air India:ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ,୧୨ ଆହତ

Air India: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ! ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 04, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:02 PM IST
Air India:ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ,୧୨ ଆହତ
Image Credit: ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
2
3
4
5