Air India:ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ,୧୨ ଆହତ

Air India: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ! ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ମଝି ଅକାଶରେ ତୀବ୍ରପବନ ଯୋଗୁଁ କରାଗଲା ଅବତରଣ। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିମାନଟି ଫୁକେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପାଇଲଟ୍ ଏହାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-2379 ରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ କେହି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁକେଟ୍ ରୁ ବିମାନଟି ୧୩୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ AI-2379 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ "ସ୍ପଷ୍ଟ ଏୟାର ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ" ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ହଠାତ୍ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାଶରେ ଘଟେ। ଏହା ମେଘ,ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ ବିନା ଥାଏ, ଯାହା ପାଇଲଟ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ସେପଟେ, ବିମାନଟି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଏବଂ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟିକୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଯେକୌଣସି ଉଡ଼ାଣ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଅନୁଭବ କରେ। ସାଧାରଣତଃ, ସ୍ଥିର ବାୟୁ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିମାନ ସୁଗମ ଭାବରେ ଉଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଏ। ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ହୁଏ। ଏହି ବିଭ୍ରାଟ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟେ।