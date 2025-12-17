Winter Session: ଲୋକସଭାରେ ନାହାନ୍ତି ନେତା କି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ

Advertisement
Dec 17, 2025

Winter Session: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ କିଛି ଦିନ ଖାଁ ଖାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୃହରେ ନା ନେତା ଅଛନ୍ତି ନା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଗୃହର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୩ ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଦରିଆପାର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି।
 
କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପିର ନେତା ତଥା କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମାଲୋଟନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନେତା' ତଥା 'ବିଦେଶ ନାୟକ' ଭାବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧି ଦଳ ଭିତରେ ଉଷ୍ମତା ବଢିଥିଲା। 

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧି ଦଳର ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଲୋକସଭାରେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୃହ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉ ବା ଗୃହ ଭିତରେ ବିକଶିତ ଭାରତ-ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜିବିକା ମିଶନ ବା ଜି-ରାମ ଜି ବିଧେୟକକୁ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ତାହା ସାରା ଦେଶରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା କେବେ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଦେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଜଣେ ପରିବାର ବାଦ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାର ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ସାଂସଦ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 

Prabhudatta Moharana

