Lashkar-e-Taiba: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲଶ୍କର ଆତଙ୍କୀର ଖୁଲାସା, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ିଛି ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ

Lashkar-e-Taiba: ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲଶ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT) ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ରିଜୱାନ ହନିଫଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଗତ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ଭିଡିଓରେ ରିଜୱାନ ହନିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଶାୱର, କରାଚି, ରାୱଲପିଣ୍ଡି, ମୁଜାଫ୍ଫରାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲକୋଟ ଭଳି ସହରରେ ଲଶ୍କର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁମାନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ଭିଡିଓରେ ରିଜୱାନ ହନିଫ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କିଛି ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବୟାନରେ ଘୃଣା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛନ୍ତି।