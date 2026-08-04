Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lashkar-e-Taiba: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲଶ୍କର ଆତଙ୍କୀର ଖୁଲାସା, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ିଛି ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ

ସେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 04, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:12 AM IST
Lashkar-e-Taiba: ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲଶ୍କର ଆତଙ୍କୀର ଖୁଲାସା, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ିଛି ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood: ବନ୍ୟାରେ ୯୬ ଜଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ହେଲେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି
2
3
4
5