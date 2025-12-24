Plane Crash: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହି ଦେଶର ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Plane Crash: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲିବିଆର ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତୁର୍କୀରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲିବିଆର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ ହଦ୍ଦାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ରହିଛି। ଏନେଇ ଲିବିଆର ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲିବିଆର ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଆସୁଥିବା ବିମାନରେ ମଝି ଆକାଶରେ ତୃଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ।
ଲିବିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ଅଙ୍କାରାରୁ ଲିବିଆ ଫେରୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଲିବିଆର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତୁର୍କୀରେ ଥିଲା।
ଆଙ୍କାରା ନିକଟରେ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି
ତୁର୍କୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଫାଲକନ୍-୫୦ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜେଟ୍ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆଙ୍କାରାରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହାଇମାନା ଜିଲ୍ଲାର କେସିକାଭାକ୍ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମିଳିଛି। ତଥାପି, ତୁର୍କୀ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେବଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା
ତୁର୍କୀର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ୟେରଲିକାୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ରାତି ୮:୩୦ ରେ ଆଙ୍କାରାର ଏସେନବୋଗା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିମାନ ସହିତ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ପୂର୍ବରୁ ହାଇମାନା ନିକଟରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସଙ୍କେତ ପଠାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି
ଲିବିୟାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ-ହାମିଦ ଦବେବାହ ଫେସବୁକରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜେନେରାଲ ଅଲ-ହଦାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲିବିୟା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି। ଜେନେରାଲ ଅଲ-ହଦାଦ ପଶ୍ଚିମ ଲିବିୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେ ଜାତିସଂଘ-ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଲୋଚନା ଅଧୀନରେ ଲିବିୟାର ବିଭାଜିତ ସେନାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି
ଜେନେରାଲ ଅଲ-ଫିତୁରି ଘରାଇବେଲ (ସେନା ମୁଖ୍ୟ), ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ମହମୁଦ ଅଲ-କତାୱି (ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ), ମହମ୍ମଦ ଅଲ-ଆସାବଇ ଦିଆବ (ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା), ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଓମାର ଅହମଦ ମହଜୌବ (ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର) ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ତଦନ୍ତରେ ଲିବିୟା ତୁର୍କୀ ସହିତ କାମ କରିବ
ଲିବିୟା ସରକାର କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏହା ଅଙ୍କାରାକୁ ଏକ ଦଳ ପଠାଇବ, ଯାହା ତୁର୍କୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।