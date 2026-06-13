ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍‌ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ । ଜୁନ୍ ୩୦ରୁ ୨୦୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଯାଏଁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଧୀରଜ ସେଠ୍ । ଜେନେରାଲ ସେଠ ୩୧ତମ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ସେଠ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୁନ୍ ୩୦, ୨୦୨୪ରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତିନି ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୬ରେ ଆର୍ମର୍ଡ କୋରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେନାରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସାମରିକ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ମରୁଭୂମି, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଭଳି ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଧୀରଜ ସେଠ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ ଉଭୟର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଜେନେରାଲ ସେଠ ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅପରେସନାଲ୍ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମନୋନୀତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିଶନ, ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ ଭୂମିକା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଖଡକୱାସଲାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA), ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ (IMA), ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ (DSSC) ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ତାଲିମ ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଜୁନିଅର କମାଣ୍ଡ କୋର୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ DSSCରେ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲ-ରାଉଣ୍ଡ୍ ଅଫିସର' ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେନାରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ, ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ସେବା ପଦକ ଏବଂ ଅତି ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।