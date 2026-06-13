Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍‌ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ

ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୁନ୍ ୩୦, ୨୦୨୪ରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତିନି ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:53 PM IST
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍‌ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଏଏସଆଇ
Odisha vigilance38 min ago
2
Top 10 News Headlines43 min ago
3
Air force plane crash1 hr ago
4
Sital sasthi2 hrs ago
5
RRB ALP Recruitment 20266:00 AM IST