Add Zee Business As A Preferred Source
App

Life Journey of Nand Kishore Goenka: ସରଳତା, ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଥିଲା

Life Journey of Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହିସାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:46 AM IST
Life Journey of Nand Kishore Goenka: ସରଳତା, ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଥିଲା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs ENG: ଆଜିଠାରୁ 'ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା', ଏଜବେଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ
Ind vs Eng1 hr ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago