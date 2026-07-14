Life Journey of Nand Kishore Goenka: ସରଳତା, ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ଥିଲା

Life Journey of Nand Kishore Goenka: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପିତା, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏସେଲ ପରିବାର, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମ ସହିତ ଜଡିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ୧୪ ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହରିୟାଣାର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସହର ହିସାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ହିସାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୋଏଙ୍କା ହାଉସ (୧୬୬, କୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡି, ହିସାର)ରେ ରଖାଯିବ। ୧୫ ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ୧୧:୦୦ ଟାରେ ହିସାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୦ ରେ ହରିୟାଣାର ହିସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସରଳତା, ସେବା, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମର୍ପଣକୁ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ତଥାବି ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ । ସମାଜ ସେବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ 'ସ୍ୱୟଂସେବକ' ଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ।
ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାଜଧାନୀ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିକାଶରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ, ଅଗ୍ରୋହା ଧାମ କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା; ସେ ଏହାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ହିସାରର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ସେ ହିସାରର ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଭବନ ମନ୍ଦିର ଗୌରଶାଳା ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ରସେନ ଗୌରଶାଳାର ସଭାପତି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଫତେଚାନ୍ଦ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ହିସାରର ପାଦବ ଚୌକର ଜିଏନଜି ଗୋଏଙ୍କା ସ୍କୁଲର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଗୋ ସେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା। ସେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସଂହତିର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଭାଷିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସରଳତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ। ସେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେବାକୁ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ କେବଳ ଏସେଲ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷତି । ବିଶ୍ୱ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇଛି ଯିଏ ସେବା, ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଜନହିତକର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ।