Air India Landing: ପୁନର୍ବାର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

Air India Landing: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇ ଦିଆଗଲା। ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ନମ୍ବର AI 2455 କୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରନୱେରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିମାନ ଥିଲା। ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ, ବିମାନଟି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଏହା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅହମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ସାଂସଦ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ, କୋଡିକୁନ୍ନିଲ୍ ସୁରେଶ, ଆଦୂର ପ୍ରକାଶ, କେ. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ରବର୍ଟ ବ୍ରୁସ୍ ଥିଲେ। କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବିମାନଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମାନ ରନୱେରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିମାନ ଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଏକ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ, ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI 2455 ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉଡ଼ାଣ ସିଗନାଲରେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ବିମାନକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଆଡକୁ ବୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଭେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ DGCAIndia ଏବଂ MoCA_GoI କୁ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ନ ଘଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।