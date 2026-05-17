Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3220451
Zee OdishaOdisha National-Internationalପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରଭାବ! ୬୧% ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ ?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରଭାବ! ୬୧% ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ ?

ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ, FY26 ସମୟରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 05:48 PM IST

Trending Photos

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରଭାବ! ୬୧% ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ ?

LocalCircles Survey on Gold: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଣ-ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁନା କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। LocalCircles ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୬୧% ସୁନା ଗ୍ରାହକ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (FY)ରେ ଭାରତରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁନା କ୍ରୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ଲୋକାଲ୍ ସର୍କଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୬୬% ଉତ୍ତରଦାତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କ୍ରୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ରେ, ଭାରତ $୭୧.୯୮ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ​​- ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୫ରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା $୫୮ ବିଲିୟନ ତୁଳନାରେ ୨୪% ବୃଦ୍ଧି।

ତଥାପି, ଆମଦାନୀର ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ୭୨୧.୦୩ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୫ରେ ଏହା ମୋଟ ୭୫୭.୦୯ ଟନ୍ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୫ରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ $୭୬,୬୧୭ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ରେ ପ୍ରାୟ $୯୯,୮୨୫ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୋଟ ଆମଦାନୀ ୨୬.୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୨.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର ମୋଟ ଆମଦାନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ୧୪%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୧.୮% ଥିଲା। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୮୪,୦୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮% କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା କ୍ରୟକୁ 'ମୂଳତଃ' ହ୍ରାସ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ୩୬% ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ୧୯% ଉତ୍ତରଦାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ବିବାହ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବେ। ବିପରୀତରେ, ୧୯% ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ନିବେଶ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଏହାକୁ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।

Also Read- WFH: ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍‌ ହୋମ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ !

Also Read- Weekly Tarot Card Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି କିପରି ବିତିବ ? ମେଷଠୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରଭାବ! ୬୧% ଲୋକ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ ?
Thunderstorms alert
Thunderstorms Alert: ହିଟୱେଭ ପରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୧୯ ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା
work from home
WFH: ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍‌ ହୋମ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ !
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଡ଼ରାଇଲାଣି ନୂଆ ଭାଇରସ, ଇବୋଲା ନେଲାଣି ୮୦ ଜୀବନ...ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
ISKCON Controversy: ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ