Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ନାରାବାଜି, ବାହାରେ NDAର ମାର୍ଚ୍ଚ; ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ NDA ସାଂସଦମାନେ ଏକ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତରେ ‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗନାହିଁ’ ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। BJP ସାଂସଦମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:10 PM IST
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ନାରାବାଜି, ବାହାରେ NDAର ମାର୍ଚ୍ଚ; ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ନାରାବାଜି, ବାହାରେ NDAର ମାର୍ଚ୍ଚ; ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ
2
3
4
5