Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ନାରାବାଜି, ବାହାରେ NDAର ମାର୍ଚ୍ଚ; ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ

Parliament Monsoon Session: ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ୧୭ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲିପାରିନାହିଁ। ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ନାରାବାଜି ଓ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନଆସିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ।
‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗନାହିଁ’ ପୋଷ୍ଟର ଧରି NDAର ମାର୍ଚ୍ଚ
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ NDA ସାଂସଦମାନେ ଏକ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତରେ ‘ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗନାହିଁ’ ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। BJP ସାଂସଦମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
BJP ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ନଯାଆନ୍ତୁ। ଶାସକ ଦଳର ଦାବି ହେଉଛି, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi: NDA and Congress MPs hold protest against each other in the Parliament.
NDA MPs' protest against the Opposition, alleging them of running away from discussion in Parliament.
Congress MPs are protesting against the Union Home Minister over the 'police action' on… pic.twitter.com/BVEPvBBJug
— ANI (@ANI) August 11, 2026
ରାହୁଲଙ୍କୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଉ ଚୋରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୃହ ଭିତରେ ବିବୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ସକାଳେ NDA ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ
ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ୯ଟାରେ ସଂସଦ ଭବନରେ NDA ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ NDAର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରିଥିଲେ।
ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲଗାତାର ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ସୁଚାରୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ଥିବା ଏହି ଗତିରୋଧ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜି ‘ବନ୍ଦ’
ସଂସଦରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସୋମବାର ରାଞ୍ଚିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ BJP ପକ୍ଷରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର JMM ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର BJP ପକ୍ଷରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଞ୍ଚି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ-ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।