ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଯାଏଁ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ

Parliament Monsoon Session: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲଗାତାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି ଲୋକସଭାରେ FCRA ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯଦିଓ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବିପକ୍ଷଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦାନର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୃହରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ JPSC-JSSC ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବାକୁ ଜଣେ ବି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଗକୁ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ, ଦଳ ନୀରବ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ । ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ଷାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତମ୍ବୁ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ତାରପୋଲିନ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପପୁ ଯାଦବ କ’ଣ କହିଥିଲେ ଯୋ, ସେଠାରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଦାମୋଦର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱୈତ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସମାନ; ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଥିପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି।