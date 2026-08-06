Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଯାଏଁ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 06, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:02 PM IST
ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା କାରଣରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଯାଏଁ ଲୋକସଭା ମୁଲତବୀ
Image Credit: ବିପକ୍ଷଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ
2
3
4
5