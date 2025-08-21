Parliament Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୫ଟି ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଆଗତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
Parliament Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୫ଟି ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଆଗତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Parliament Monsoon Session 2025: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ  ୧୨ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୫ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି।

 

Aug 21, 2025

Parliament Monsoon Session 2025: ୨୧ ଜୁଲାଇରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଉଭୟ ଗୃହରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହଙ୍ଗାମାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ, ଶୂନ୍ୟକାଳ ଓ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା।

ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କେଉଁ ସବୁ ବିଲ୍?

  • ଗୋଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପୁନଃସମଯୋଜନା ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ମଣିପୁର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୫
  • ମଣିପୁର ବ୍ୟୟବରାଦ (ନଂ.୨) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଆୟକର ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍ ୨୦୨୫, ଖଣିଜ ଏବଂ ଖଣିଜ ବିକାଶ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୧୫
  • ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୀଡା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍, ୨୦୨୫

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କେଉଁ ସବୁ ବିଲ୍ 

  • ବିଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଗୋ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଉପକୂଳ ଜାହାଜ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ମଣିପୁର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ମଣିପୁର ମଞ୍ଜୁରୀ (ନଂ. ୨) ବିଲ୍ ୨୦୨୫, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଗୋଆ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପୁନଃସମଯୋଜନା ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫, ଆୟକର ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିଲ୍ ୨୦୨୫, ଖଣିଜ ଏବଂ ଖଣିଜ ବିକାଶ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୫
  • ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୀଡା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍, ୨୦୨୫
;