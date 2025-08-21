Parliament Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୫ଟି ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଆଗତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Parliament Monsoon Session 2025: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୫ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି।
Parliament Monsoon Session 2025: ୨୧ ଜୁଲାଇରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଉଭୟ ଗୃହରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ହଙ୍ଗାମାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ, ଶୂନ୍ୟକାଳ ଓ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା।
ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କେଉଁ ସବୁ ବିଲ୍?
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କେଉଁ ସବୁ ବିଲ୍