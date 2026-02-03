Suspend MPs: ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚୌକି ଉପରକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ୮ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ

Advertisement
Feb 03, 2026, 05:05 PM IST

Suspend MPs: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ଦୁଇଥର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚୌକି ଆଡ଼କୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାଜା ୱାରିଂ, ହିବି ଏଡେନ୍, ମାନିକମ୍ ଟାଗୋର ବି, ଗୁରଜିତ ସିଂହ ଆଉଜଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାଦବରାଓ ପାଡୋଲେ, କିରଣ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଏସ. ଭେଙ୍କଟେସନ ଏବଂ ଡିନ୍ କୁରିଆକୋସେ ଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ୩୭୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଲୋକସଭାକୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦ ପରିସରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଲୋକସଭାରୁ ଆଠ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ତଥା ଅଯୁକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣାଯିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ।"

ଲୋକସଭାରେ ହୋହଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। କେହି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଚିରିଦେଲେ। ଏହା ଏକ ଖରାପ ମନୋଭାବ। ହୁଏତ ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଜଣେ ଚା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପୁଅ କେବେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୃହକୁ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୃହ ଅନୁଶାସନହୀନତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।"

