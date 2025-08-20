Online Gaming Bill: ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଗୃହୀତ, ୫ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି
Online Gaming Bill: ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଗୃହୀତ, ୫ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି

Online Gaming Bill: ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ କେବଳ ଇ-କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବେଟିଂକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:07 PM IST

Online Gaming Bill 2025: ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ କେବଳ ଇ-କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବେଟିଂକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା। ଏହାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଖେଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବାଜି ଲଗାଇ ହାରିଯାଆନ୍ତି।

ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପିଲା ଠାରୁ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସରକାର ଅନେକ ଖେଳକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 

୫ ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି
୧- ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇ-କ୍ରୀଡାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ। ଇ-କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ତାଲିମ ଏକାଡେମୀ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ନୀତିରେ ଇ-କ୍ରୀଡାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।

୨- ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଖେଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସାମାଜିକ ଖେଳକୁ ଚିହ୍ନଟ, ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ନିରାପଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ। ଏହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।

୩- କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଗେମ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ଲାଗାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଯେକୌଣସି ଆଧାରରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ନାହିଁ।

୪- ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ। ଏକ ଖେଳ ଟଙ୍କା ଖେଳ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା।
ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା।

୫- ଅପରାଧ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ
ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଖେଳରେ ଜଡିତ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଲ୍ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ/ଅଥବା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏପରି ଖେଳର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଗେମ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ/ଅଥବା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୩-୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

