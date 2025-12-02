Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶେଷରେ ସରକାର ମାନି ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜ୍ଜୁ।
ଏହାସହ ‘ବନ୍ଦେ ମା’ ତରମ’ ସଙ୍ଗୀତକୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଲାଗି ଲୋକସଭାରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳ ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ଓ ବିପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମା’ତରମ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି।
ଗତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଦରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ବିପକ୍ଷ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାମଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ସମାନ ଦାବିକୁ ବିରୋଧୀ ଦୋହରାଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜର୍ଜିଆ ଜାତୀୟ ସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଚସ୍ପତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପକୁ ଆଲୋଚନାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମେତ ବିହାର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଜନତାଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲି ବିଜେପିର ସାଂସଦମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସ୍ୱଭାବିକ ହେବ ନା ପୁଣି ବିରୋଧିଙ୍କ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ?