'ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗର୍ବିତ' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସମ୍ବିଧାନର 75 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ଦେଶର ଯାତ୍ରା ଅସାଧାରଣ । ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାତା ଏବଂ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ। ଭାରତର ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ଆଧାର ହୋଇପାରିଛି।

#WATCH | Speaking during discussion on the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India, PM Narendra Modi says, "For all of us, for all citizens and for all democracy-loving citizens across the world, this is a moment of great pride..." pic.twitter.com/eruvAXgE94

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଇନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଆଜି ସଂସଦରେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Constitution Debate | In Lok Sabha, PM Narendra Modi says, "Several times, there was power in one part of the country but it was not supplied. So, there was pitch dark in the other part. During the previosu government, we saw India being defamed before the world through… pic.twitter.com/BnGSnTb7qz

