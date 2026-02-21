Love Marriage: ବାପା-ମାଙ୍କ ସହମତି ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସରକାର କଲେ ଘୋଷଣା?

Love Marriage: ଏହା ପରେ, ସହାୟକ ନିବନ୍ଧକ ଆବେଦନ ପାଇବାର ୧୦କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ।
Love Marriage: ରାଜ୍ୟରେ "ଲଭ୍ ଜିହାଦ" ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇନରେ ଐତିହାସିକ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଏବଂ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ବିବାହ ସଂପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ବିବାହ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କ’ଣ?
ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭି ବିଧାନସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଆବେଦନ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଠିକଣା ସୂଚନା ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ସହାୟକ ନିବନ୍ଧକ ଆବେଦନ ପାଇବାର ୧୦କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ।
'ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ' ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ହର୍ଷ ସଂଘଭି 'ଲଭ୍ ଜିହାଦ'କୁ "ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ" ବୋଲି କହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି।
ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜେପି ଏବଂ କିଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସମର୍ଥକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଆଇନଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କରିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ନିୟମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି
ସରକାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟମ ସୂଚିତ କରାଯିବ।
