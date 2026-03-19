LPG Black Marketing: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା କେତେ?

LPG Black Marketing: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନେକ ସହରରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ପରିବାର ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତା ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ବଜାରରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ତଥାପି, ଯୋଗାଣ ବାଧା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଅନେକ ସହରରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ କଳା ବଜାରରେ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିଛି କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାରୀ ଦରର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଖବର ଓ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଖବର କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର: କଳା ବଜାରରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୪୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ବରେଲି: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୦ ରୁ ୫୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ପିଲିଭିତ: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମିତ ଦର ଅପେକ୍ଷା ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ମେରଠ: କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, କଳା ବଜାରରେ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ମିର୍ଜାପୁର: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଗାଜିଆବାଦ: କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଶହେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି; କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।
ଗୋରଖପୁର: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୨୫୦ ରୁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି; କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ୫୦୦ ରୁ ୭୦୦ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ଅଯୋଧ୍ୟା: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
କାନପୁର: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ୪୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର୨ହଜାର ୮୦୦ ରୁ ୩୦୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କଳାବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଦେଢ଼ ଗୁଣ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ୬୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ହଉଛି।
କୋଲକାତା: କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ୩ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡିଛି।
ପାଟନା: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଢ ହଜାରରୁ ୧୮୦୦ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ୩ ହଜାରରୁ ୩ ହଜାର ୨୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଗୟା: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୫୦୦ ରୁ ଦୁଇ ହଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଜାମସେଦପୁର: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୪୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ହଜାରୀବାଗ: ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ହଜାର ରୁ ୧୭୦୦ ଅଟେ।
ରାଞ୍ଚି: କଳାବଜାରରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୫୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଆଦୃତ। ଭ୍ରମିତ କରିବା କିମ୍ବା ଡରାଇବା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ।
