LPG Connection: ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଟିଯିବ LPG କନେକ୍ସନ...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଚେକ୍ !

LPG Connection: ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PNG ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ତଥାପି, ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PNG ଏବଂ LPG ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।
LPG Connection: ସରକାର ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ PNG ସଂଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତିନି ମାସ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। LPG ସଂଯୋଗ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର PNG ନେଟୱାର୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା LPG ନେଟୱାର୍କକୁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସମୟସୀମାବଦ୍ଧ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ PNG LPG ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ-ବୁକିଂ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମାସିକ ବିଲ୍ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PNG ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ତଥାପି, ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PNG ଏବଂ LPG ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ PNG ସଂଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଆପଣ LPG ରୁ PNG କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତିନି ମାସ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି PNG ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବେ।
ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ଏକ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NOC) ଜାରି କରେ, ତେବେ ହିଁ LPG ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି NOC ଏହି ଆଧାରରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ PNG ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ।
