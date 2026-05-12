LPG Subsidy Update: ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ସବସିଡି

LPG Subsidy Update: କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ ଡାଟାବେସ୍ ମେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ SMS ପଠାଯାଉଛି।
LPG Subsidy Update: ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚ୍ଚ ଆୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଲପିଜି ସବସିଡିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ଜାରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟିକସ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ-ମେଳ ଖାଉଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ - ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ (IOCL), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (BPCL), ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (HPCL) - ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହିତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ, ସବସିଡିରୁ ଓହରିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ; ସରକାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଦଶଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା କରଦାତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି ପରିସରରୁ ବାଦ ଦେବାର ନୀତି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସରକାର ପ୍ରଥମେ "ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍" ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସବସିଡି ଛାଡିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମଡେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ ଡାଟାବେସ୍ ମେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ SMS ପଠାଯାଉଛି।
ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଆୟକର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟ ଦଶଲକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସବସିଡି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ସବସିଡିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବାର କେବଳ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଭୁଲ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଗ୍ରାହକମାନେ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800-2333-555 ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନମିଳେ, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବସିଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
