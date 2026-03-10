LPG Gas Concern: ଭାରତ ସରକାର ଭିଡ଼ିଲେ ଅଣ୍ଟା, ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା

LPG Gas Concern: LPG ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜିର ନୂତନ ପଠାଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
LPG Gas Concern: ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାର ଏବେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଅନୁଭବ କରି, ସରକାର କେବଳ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା ବାହାରେ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର:
ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ IOC, HPCL ଏବଂ BPCLର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ED) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କମିଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ।
ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃ ପ୍ରାଥମିକତା ରଣନୀତି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଯୋଗାଣ ପୁନଃସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଘରୋଇ LPG ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜିର ନୂତନ ପଠାଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ ସଙ୍କଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘାତ ପାଇଁ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଆମର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତ ଏବେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଉତ୍ସରୁ ଏହାର 70% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଉଛି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ।
କୌଣସି ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶୋଧିତ ତେଲ (ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ) ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି। ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘର ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରେସ୍ତୋରାଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।
