Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ LPG ଜନିତ ଖୁସି ଖବର; ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଖସିଲା ଏତିକି...

LPG Latest Price: ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ୧୯୨ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 01, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:27 AM IST
ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ LPG ଜନିତ ଖୁସି ଖବର; ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଖସିଲା ଏତିକି...
Image Credit: ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଯେପରିକି କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ପାଟନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଗାଳି ଗୁଲଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
2
3
4
5