ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ LPG ଜନିତ ଖୁସି ଖବର; ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଖସିଲା ଏତିକି...

LPG Price Cut: ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧ ସକାଳ ୬ ଟାରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ୧୯୨ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ, ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ୨,୭୩୮ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତଥାପି, ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଯେପରିକି କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ପାଟନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଦର ହ୍ରାସ କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଢାବା, କ୍ୟାଟରର ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ମାସରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୩୭୫ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୧ ଜୁଲାଇରେ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୧୮୩.୫୦ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ପରେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ୩୭୫ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୩୦; ବର୍ତ୍ତମାନ, ୧୯୨ର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପରେ, ଏହା ୨,୭୩୮ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପାଟନାରେ, ମୂଲ୍ୟ ୩,୨୨୭ରୁ ୩,୦୧୮କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ମୂଲ୍ୟ ୩,୦୫୨.୫୦ରୁ ୨,୮୬୦.୫୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ଏଲପିଜି ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ। ମୂଲ୍ୟରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଯେ, ଜାନୁଆରୀରେ ୧,୬୯୧.୫୦ ମୂଲ୍ୟର ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ପରିମାଣର ଦୁଇଗୁଣ - ୩,୧୧୩.୫୦- ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ଗତ ମାସରେ ମୂଲ୍ୟ ୧୭୪ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୮୩.୫୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ୨,୯୩୦କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ସହିତ, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି।