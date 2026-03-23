ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରନ୍ତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଏଲପିଜି ଷ୍ଟକ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:41 AM IST

Gas Cylinder Crisis: ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଘନେଇଲା ଏଲପିଜି ସଂକଟ, ୧୪ କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର ଏତିକି କିଲୋ ଗ୍ୟାସ

LPG Gas Cylinder shortage : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପାଇପାରନ୍ତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଏଲପିଜି ଷ୍ଟକ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେବଳ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପୂରଣ କରାଯାଇ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ଷ୍ଟକ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।

ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଲାଗିବ ନୂଆ ଷଷ୍ଟିକର
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ପରିବାର ପାଇଁ ହାରାହାରି ୩୫-୪୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନୂତନ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯିବ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ରିହାତି ପାଇବେ। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତା ପୂର୍ବରୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ନୂତନ ପଠାଣ ଆସୁନାହିଁ, ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ, ପ୍ରାୟ 92,700 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ବହନ କରି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣର ଆଂଶିକ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ଚାପକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମିଳୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ ଯୋଗାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗାଣ, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ସ୍ତରର ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 93,500 ଟନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 80,400 ଟନ୍ କିମ୍ବା 86% ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷରେ ମୋଟ ବ୍ୟବହାର 17% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

୯୦% ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ
ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୬୦% ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦% ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଇରାନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛି, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି।

