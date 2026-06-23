Lucknow Fire Tragedy: ମାଟିରେ ମିଶିବ 'ନିଆଁଗିଳା' କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ

Lucknow Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। ୧୫ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନିରେ ସଜାଗ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (LDA) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେଆଇନ ତିନି ମହଲା କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ LDA ନିଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (LDA) ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଥମେଶ କୁମାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି, "ଆମେ ନିର୍ମାଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଲିଗଞ୍ଜ କୋଠାକୁ ଏକ ନୂତନ ଭଙ୍ଗା ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛୁ। ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରତମ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଏଲଡିଏର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁରୁତର ଅବହେଳାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ।
୨୦୧୬ରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା
ଏହି କୋଠାର ଇତିହାସ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଆଇନ ଏବଂ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ୨୦୧୬ରେ ଏହି ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏପରି ମିଛ ଯେ ଦୁଇ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚୁପଚାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ଏବଂ ମିଛର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି 'ମରଣ ଫାଶ' ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲା, ଶେଷରେ ୧୫ ପରିବାରଙ୍କ ଆଶାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଇଥିଲା।
୪ ଜଣ ଗିରଫ
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ (୪୩), ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଳା (୬୨), ତୁଷାର କୃଷ୍ଣ ଜୟସୱାଲ (୩୧) ଏବଂ ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (LDA)ର ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଆଲିଗଞ୍ଜର ସେକ୍ଟର ଡି ସ୍ଥିତ ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା ମାର୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ପର୍ଯ୍ୟଟନ) ଅମୃତ ଅଭିଜାତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୋନର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ADG) ପ୍ରବୀଣ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ SIT ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲିଗଞ୍ଜର ସେକ୍ଟର ଡି (ଉଷା ମେହେତା ମାର୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ)ରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠାରେ "ହେଡ୍ ହପର୍ 3D ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ" ନାମକ ଏକ ଆନିମେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କୋଚିଂ ହବ୍ ଥିଲା। କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଏକ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଦୋକାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଏକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆନିମେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉପର ମହଲା, ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ପାଠାଗାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡଜନ ଡଜନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ।
ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ବିଲ୍ଡିଂର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଆନିମେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର କୋଠାଟି ଘନ କଳା ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହି ତଥାକଥିତ ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର 'ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍' (ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଥମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) ଦ୍ୱାରା ତାଲା ଏବଂ ଅନଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗେଟ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଟି କାଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୋଠରୀ ଏବଂ ବାଥରୁମରେ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୯ ଜଣ ଆହତ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୫ ଜଣ ନିରୀହ ପିଲା ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପାଠପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।