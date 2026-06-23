Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lucknow Fire Tragedy: ମାଟିରେ ମିଶିବ 'ନିଆଁଗିଳା' କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। ୧୫ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନିରେ ସଜାଗ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (LDA) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବେଆଇନ ତିନି ମହଲା କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:50 PM IST
Lucknow Fire Tragedy: ମାଟିରେ ମିଶିବ 'ନିଆଁଗିଳା' କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭାରତ କାହିଁକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ ରେ ନାହିଁ? ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
Gurpreet singh sandhu35 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Germany Football Team1 hr ago
4
FIFA 20261 hr ago
5
Odisha tribal student1 hr ago