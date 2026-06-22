Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ,୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ

Lucknow Coaching Centre Fire: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। (ସୋମବାର) ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଲିଗଞ୍ଜର ସେକ୍ଟର ଡିରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:05 PM IST
Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ,୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha UG Admission 2026-27: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତା
Odisha UG Admission 2026-2753 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Alireza Bayranvand1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
top 10 news today2 hrs ago