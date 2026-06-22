Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ,୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ

Lucknow Coaching Centre Fire: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜରେ ଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। (ସୋମବାର) ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଲିଗଞ୍ଜର ସେକ୍ଟର ଡିରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତାହତ ଓ ଆହତ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
#WATCH | Uttar Pradesh | Firefighting and rescue operations underway at a coaching centre in Aliganj, Lucknow. Some people are feared trapped inside the building. pic.twitter.com/p4QQiFLTpD
— ANI (@ANI) June 22, 2026
ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ଅନେକ ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେହି କୋଠାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମହଲାରେ ଏକ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ, ଏସିଏସ୍ ଗୃହ ସଂଜୟ ପ୍ରସାଦ, ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ,ଉପର ମହଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଏକ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଅଧିକ ଧୂଆଁ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।"