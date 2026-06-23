/Lucknow Coaching Centre Fire: କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୫କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Lucknow Coaching Centre Fire: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ବିଲ୍ଡିଂ ର ମାଲିକ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବଂ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଠାରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉପର ମହଲାରୁ ଡେଉଁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି:
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଆଲିଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠାରେ ଘଟିଛି। ପୁରୁଣା ବଜାରରୁ କିଛି ପାଦ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି କୋଠାଟି ଆଲିଗଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କାଫେ ରହିଛି।
ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି:
କିଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଜ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଭରସିଟି (କେଜିଏମୟୁ)ର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କେ.କେ. ସିଂହ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ୨୨ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ କେଜିଏମୟୁକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସାଗର, ନିଲେଶ, ଅନାମିକା, ସନ୍ୟମ, ଅନୁଚ୍ଛା, ସୁଖମଣି, ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଜ୍ୟୋତି, ଭବିଷ୍ୟତ, ଅବଦୁଲ ରେହମାନ, ସୁରଜ ଶାହ, ଶାହଜାହାନ, ଜୟନୀଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମହମ୍ମଦ ଅମ୍ମାର ଏବଂ ସୁମାଲ୍ୟ।
ଏସଆଇଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ:
ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (ଏସଆଇଟି) ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏସଆଇଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଦାନଶୀଳ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅମ୍ରିତ ଅଭିଜାତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୋନର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।