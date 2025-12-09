Goa Night Club: ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର...ମାଲିକ ନାଁରେ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ ଜାରି

ସେମାନେ କ୍ଲବ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Trending Photos
Goa Nightclub Fire: ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, Birch by Romeo lane କ୍ଲବର ମାଲିକ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଭୟରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଫୁକେଟ୍ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଗୋଆ ସରକାର ଏବେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତିରେ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ରୋକାଯାଇପାରିବ।
କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଲବ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ:
TOI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କ୍ଲବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ବାତିଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଅଞ୍ଜୁନା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଶାଲ ଦେଶାଇ କ୍ଲବର ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଡିଏସପି ରାଜେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁନା ପିଆଇ ପରେଶ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲଂଘନର ତଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମାମଲାରେ କ୍ଲୋଜର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କ୍ଲବ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବିବାର ଭୋର ୩ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ୫.୩୦ରେ ଫୁକେଟ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।