Venezuela US Attack: ଆମେରିକାରେ ଭେନଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କ ଫଟୋ

Venezuela US Attack:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ (ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ କାରାକାସର ଫୋର୍ଟ ଟୁନା ସାମରିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଗିରଫ କରି ଆମେରିକା ଆଣିଥିଲେ। ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆମେରିକାର ବିମାନଟି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ଏୟାର ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ବେସରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ମାନହାଟନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ DEA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି।
ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ପଛପଟେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦୁରୋ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଏବେ ନାର୍କୋ-ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏକ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆମେରିକା ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ କୋକେନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ କାର୍ଟେଲ୍ ଡି ଲସ୍ ସୋଲ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ୭ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସକାଳେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଜଲ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମରିକ ଘାଟି, ଏୟାରବେସ୍, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାତଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କବଜା କରିଥିଲା।
ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଶାସନ କରିବ ଆମେରିକା
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ହେପାଜତରେ ମାଡୁରୋଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ହାତକଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବାର ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆମେରିକା ଶାସନ କରିବ। ସେହିପରି ତେଲ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର କୋର୍ଟରେ ମାଡୁରୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବ।
ବିଦେଶ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ସେନା କାରିବିଆନ ସାଗରରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅବରୋଧ କରିଆସୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଛାଡି ଆମେରିକୀୟ କବଜାରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭେନେଜୁଏଲା ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କ୍ଷମତା ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗିରଫ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ନଚେତ୍, ସେ ଆଜି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତେ।